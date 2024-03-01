2024-03-01 10:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ(17) من دوري نجوم العراق الكروي للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة خمس مباريات على ملاعب بغداد وكربلاء.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" أولى المباريات ستجمع فريق الكرخ وضيفه النجف على ملعب الساحر أحمد راضي في الساعة الثانية والنصف ظهراً بقيادة الحكم أحمد قاسم فاضل، فيما يضيف ملعب ميسان لقاء نفط ميسان مع فريق النفط في نفس التوقيت بقيادة الحكم واثق محمد".وأضاف أن "فريق القوة الجوية سيلاعب نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة مساءً بقيادة الحكم يوسف سعيد، بينما يشهد ملعب كربلاء لقاء القاسم مع فريق كربلاء بقيادة الحكم مهند قاسم ساري ".وأوضح أن "فريق الكهرباء سيقابل نظيره نفط الوسط في ختام مباريات اليوم على ملعب الزوراء في الساعة التاسعة مساءً على ملعب الزوراء بقيادة الحكم أوميد مصطفى".وبين أن "مباريات هذه الجولة ستختتم يوم غدٍ السبت بإقامة لقاء واحد يجمع فريق زاخو بضيفه الزوراء على ملعب زاخو الأولمبي".