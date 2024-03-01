مسرور بارزاني يدعو الشركات الأمريكية للإستثمار بثلاثة قطاعات في إقليم كوردستان

2024-03-01 10:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس وزراء اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الجمعة، الشركات الامريكية للاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة في الإقليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه بغرفة التجارة الأمريكية ورجال الأعمال ومديري الشركات الأمريكية على هامش الزيارة التي يجريها لواشنطن.

وقال مسرور في كلمته: "نحن الآن ننظر في كيفية الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، ونرى ما إذا كانت الشركات الأمريكية الأخرى ستأتي لتنظر في الفرص المتاحة"، داعيا المستثمرين الأجانب للحضور وإلقاء نظرة على آلاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الإقليم.

وأضاف "لقد كانت كوردستان مكانا مثالياً للاستثمار، لكنها ليست مكانا سهلا، خاصة أن لدينا العديد من الأعداء والتحديات المشتركة"، مردفا بالقول إن "أحد أسباب وجودي هنا اليوم هو أن تبقى كوردستان آمنة وقوية بدعمكم ومساعدتكم، معا يمكننا ضمان أن يكون لكوردستان مستقبل مشرق".