طقس العراق.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2024-03-01 10:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة،، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد اليوم السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في المنطقتين الوسطى والشمالية ،وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة الصغرى في العاصمة بغداد تصل إلى 1 درجة مئوية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر وثلوج في المنطقة الشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وتابع أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً يتحسن تدريجياً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".

ولفت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً وأحياناً يكون غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".