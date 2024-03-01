بينها السيارات والعقارات.. قرار التوطين ينعش 4 قطاعات في كردستان

2024-03-01 10:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- السليمانية

حدد الخبير الاقتصادي والأكاديمي الكردي في جامعة حلبجة فرمان حسن، اليوم الجمعة (1 اذار 2024)، القطاعات الحيوية التي ستنتعش في كردستان في حال تم تطبيق توطين رواتب موظفي الإقليم.

وقال حسن لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم سينعش الحياة في عدد من القطاعات التي تعرضت للشلل التام، نتيجة أزمة الرواتب".

وأضاف، أن "أبرز القطاعات التي ستعود الحياة بعد صرف الرواتب باستمرار، هي سوق العقارات وسوق السيارات، وسوق الذهب وسوق الأجهزة الكهربائية، وخاصة سوق العقارات الذي يعاني من توقف تام، وتراجع كبير في أسعار الأراضي والشقق والمنازل بعموم مدن الإقليم".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت الأربعاء الماضي، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بينها في الاقليم لدى المصارف الاتحادية.

وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.