2024-03-01 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بعد تحذيرات أطلقها مصنعو الهواتف الجوالة أوصت بعدم وضعها في وعاء مملوء بالأرز إذا ما تعرضت للماء، ما زال البحث جاريا عن الطريقة الأفضل لتجفيف الأجهزة. ويوضح تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” بعض الخطوات لتجفيف الجهاز الخلوي إذا تعرض للبلل، في البداية عليك تجفيف الجزء الخارجي بقماش، وقم بإطفائه، وأخرج شريحة الاتصال وأزل […]

ظهرت المقالة تحذيرات من وضعه في الأرز.. كيف يمكنك تجفيف هاتفك؟ أولاً على ايرث نيوز.