2024-03-01 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، أن بعض استجابات أداة الذكاء الاصطناعي Gemini كانت “إشكالية” فعلا و”أظهرت تحيزا واضحا”، متعهدا بمعالجة المشكلة. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني على مستوى الشركة، نشرتها Pirate Wires بالكامل، كتب بيتشاي: “أريد معالجة المشكلات الأخيرة المتعلقة بالاستجابات النصية والصورية الإشكالية في مساعد Gemini (Bard سابقا). أعلم أن بعض […]

ظهرت المقالة غوغل ترد على الجدل حول “عنصرية” مساعدها الذكي أولاً على ايرث نيوز.