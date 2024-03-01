2024-03-01 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت الحكومة النرويجية، أن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، لافتة إلى أنها ستتلقى المزيد من الأموال، في الأيام المقبلة. وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن “النرويج وافقت، في 18 فبراير(شباط الماضي)، على المساعدة في تحويل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي جمعتها إسرائيل ولكن تم حجبها بسبب رفضها […]

ظهرت المقالة النرويج تعلن تحويل 114 مليون دولار من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية أولاً على ايرث نيوز.