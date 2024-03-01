2024-03-01 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إسقاط وتدمير 4 طائرات أوكرانية مسيرة في أجواء مقاطعتي نيجني نوفغورود وبيلغورود. وقالت الوزارة في بيان لها: “الليلة (فجر اليوم الجمعة)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل روسيا”. وأضاف البيان أن “منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت […]

ظهرت المقالة الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي نيجني نوفغورود وبيلغورود أولاً على ايرث نيوز.