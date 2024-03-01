2024-03-01 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ زادت دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تركيا والمملكة المتحدة، قدرتها على تخزين الغاز الطبيعي المسال بمقدار 53.5 مليار متر مكعب لتصل إلى 310.3 مليار متر مكعب، منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير 2022. وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن بيانات من معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، فإن معدل الاستخدام […]

ظهرت المقالة أوروبا تعزز قدراتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال أولاً على ايرث نيوز.