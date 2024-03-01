2024-03-01 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغا من المال ضمن منطقة الكاظمية ببغداد. وذكر بيان للمديرية ورد” ايرث نيوز” ان “عملية القبض تمت بعد أن استنجدت الفتاة بمفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الاجرام حول […]

ظهرت المقالة مقابل مبلغ مالي..إجرام بغداد تطيح بمبتز ساوم فتاة بنشر صورها أولاً على ايرث نيوز.