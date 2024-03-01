البصرة تشكو "نكبة" الأقضية والنواحي: الحكومة المحلية مهتمة بالمركز فقط

2024-03-01 11:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-البصرة

انتقدت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة انتصار المالكي، اليوم الجمعة (1 اذار 2024)، إهمال حكومة المحافظة المحلية للاقضية والنواحي والاهتمام فقط بمركز المحافظة.

وقالت المالكي لـ"بغداد اليوم"، ان "قضاء ابو الخصيب يعاني الإهمال الكبير فالكثير من مناطقه لا يوجد فيها اي خدمات بينها الماء"، متسائلة "هل تعرف الحكومة المحلية ان هناك قضاء في البصرة اسمه ابو الخصيب وفيه الاف السكان يعانون الامرين من سوء الخدمات؟".

وأضافت المالكي ان "الحي العسكري في القضاء منعدم الخدمات وأهله يواجهون مشاكل كثيرة وسط صمت الحكومة المحلية عن خدماتهم"، مبينة ان "ما قامت به حكومة البصرة هو فقط تعديل الشارع الرئيسي الممتد من مركز المدينة الى القضاء".

وتعاني العديد من الاحياء في البصرة شانها في ذلك شأن باقي المحافظات من نقص الخدمات وتهالك البنى التحتية، ما يستوجب جهود جبارة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للنهوض بواقعها وسط تحديات الفساد والمحاصصة وغيرها من الأمور التي كانت سببا في إعاقة العديد من المشاريع خلال السنوات السابقة في اغلب المحافظات.

وكان مجلس محافظة البصرة، أعلن الخميس (8 شباط 2024)، عزمه المضي بدعم المحافظة لغرض انجاز المشاريع الاستراتيجية المستمرة حاليا والمضي بإحالة مشاريع جديدة بالفترة المقبلة ضمن موازنة 2024.

وقال عضو المجلس عقيل طالب الفريجي لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس المحافظة سيدعم المحافظ في تسهيل إحالة مشاريع والعمل على سرعة الحصول على التخصيصات من الحكومة الاتحادية".

واكد الفريجي، ان "العمل على تأخير عمل المحافظة امر غير وارد بقاموس المجلس لان مجلس المحافظة انتخب للخدمات ولابد من المضي بالمشاريع لان البصرة بحاجة إلى مشاريع اكبر لاسيما خدمات البنى التحتية وغيرها".

واعاد مجلس محافظة البصرة انتخاب اسعد العيداني محافظا بولاية ثانية لمدة 4 سنوات قادمة، فيما من المؤمل ان يعمل المحافظ تحت مراقبة مجلس المحافظة بعد 4 سنوات من غياب المجلس عقب حل المجالس على خلفية تظاهرات تشرين 2019.







