الاستخبارات تلقي القبض على 10 متسللين من إحدى الدول المجاورة الى الأنبار

2024-03-01 11:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة (1 اذار 2024)، القبض على عشرة أشخاص متسللين من إحدى الدول المجاورة بإتجاه محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "إستمراراً لعمليات الدعم والمشاركة في تأمين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع لواء مغاوير القيادة، تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيد علي البيضاني، وأسفر عن إلقاء القبض على (10) أشخاص من احدى دول الجوار يحاولون الدخول والتسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية وقانونية، حيث كانوا يختبئون داخل عجلة نوع (تريلة اكتروز)".

وأضاف البيان، انه "تم تسليمهم مع العجلة إلى الجهة المعنية حسب السياقات المعمول بها".



