نيكي الياباني يغلق على ارتفاع قياسي مع صعود أسهم التكنولوجيا

2024-03-01 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صعد مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وأغلق مرتفعا اثنين بالمئة، الجمعة، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا أثر إغلاق مرتفع قياسي بين نظيراتها الأميركية بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قدمت مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. وسجل المؤشر نيكي مستوى إغلاق قياسيا جديدا مرتفعا عند 39910.82 نقطة، متجاوزا ذروة […]

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