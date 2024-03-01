2024-03-01 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة ، القبض على عشرة أشخاص متسللين من إحدى الدول المجاورة بإتجاه محافظة الأنبار. وقالت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، انه “إستمراراً لعمليات الدعم والمشاركة في تأمين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع لواء مغاوير القيادة، تم نصب كمين محكم […]

ظهرت المقالة الاستخبارات العسكرية تعتقل متسللين من إحدى الدول المجاورة باتجاه الأنبار أولاً على ايرث نيوز.