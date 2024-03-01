2024-03-01 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حومت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر، الجمعة، بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ 2050.59 دولار أمس […]

ظهرت المقالة بفضل تباطؤ التضخم الأميركي.. الذهب قرب أعلى مستوياته في شهر أولاً على ايرث نيوز.