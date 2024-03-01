الموارد تعلن رفع 4 آلاف بحيرة أسماك متجاوزة في بغداد منذ بداية 2024

2024-03-01 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- حسن الفوازأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن رفع 4 آلاف بحيرة أسماك متجاوزة في بغداد منذ بداية العام 2024.وقال مدير الموارد المائية في بغداد عدي سليم لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "منذ بداية هذا العام تم تنفيذ أهم حملة رفع تجاوزات، وتم القضاء على أربعة آلاف بحيرة متجاوزة داخل بغداد ضمن الحملة المشددة التي أطلقتها الوزارة لرفع التجاوزات على الأنهار"، لافتاً الى أن "استهلاكات هذه البحيرات المائية تأثر على استهلاكات المناطق الجنوبية".وأضاف أن "البحيرات التي تم رفعها تقع في قضاء المدائن لاسيما في منطقة سلمان باك، وكذلك في قضاء الراشدية"، مبيناً أن "الحملة شملت أيضاً رفع التجاوزات على أطراف نهر دجلة في منطقة الكريعات، بالإضافة الى إزالة التجاوزات على المبازل والقنوات الفرعية في أبو غريب والراشدية".وأكد سليم أن "وزارة الموارد المائية مستمرة في رفع التجاوزات خاصة في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".