رئيس الجمهورية: دعم المعلم وتلبية حقوقه عنصر أساسي لتطور المجتمع

2024-03-01 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ، اليوم الجمعة، أن دعم المعلم وتلبية حقوقه عنصر أساسي لتطور المجتمع.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): "بمناسبة عيد المعلم، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الكوادر التربوية والتدريسية، ونستحضر باحترام وتقدير عاليين الدور الكبير الذي يقوم به المعلم في تربية الأجيال ليكونوا مؤثرين وفاعلين في بناء المجتمع وازدهاره وتقدمه".

وأضاف أن : "دعم المعلم وتلبية حقوقه وتوفير مستلزمات عمله عنصر أساسي لتطور المجتمع وتقدم الوطن".