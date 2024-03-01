القبض على 10 أشخاص متسللين من دولة مجاورة باتجاه الأنبار

2024-03-01 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القبض على 10 أشخاص متسللين من دولة مجاورة باتجاه محافظة الأنبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "استمراراً لعمليات الدعم والمشاركة في تأمين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع لواء مغاوير القيادة، تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيد علي البيضاني، أسفر عن إلقاء القبض على 10 أشخاص من إحدى دول الجوار يحاولون الدخول والتسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية وقانونية".وأشار البيان الى أن "المتسللين كانوا يختبئون داخل عجلة نوع (تريلة اكتروز)"، مبيناً أنه "تم تسليمهم مع العجلة إلى الجهة المعنية حسب السياقات المعمول بها".