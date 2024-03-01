تشكيل لجنة لتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية في نينوى.. وثيقة

2024-03-01 11:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أصدرت مديرية بلدية الموصل، امرا اداريا بتشكيل لجنة لتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية في محافظة نينوى.

وبحسب وثيقة صادرة من البلدية بتاريخ 28 من شهر شباط الماضي وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "لاحقاً بالأمر الإداري المتضمن تشكيل لجنة لغرض اعداد التصاميم وتغيير الاستعمالات للأراضي المشمولة بتحويل جنسها من زراعي الى سكني وتمليكها لشاغليها والمناطق العشوائية داخل المدينة والمقامة على اراضي الدولة وبالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة ولمتطلبات سير العمل تقرر إحلال كل من (خليل إبراهيم محمد الموظف بعنوان مدير اقدم مدير شعبة التحرير وموفق نوفل عبودي الموظف بعنوان رئيس ملاحظين مسؤول وحدة الإيجارات لشعبة التحرير) بدلاً عن (احمد عصام شكر محمود الموظف بعنوان معاون رئيس مهندسين ويحيى سمير زكي الموظف بعنوان (معاون مدیر) العضوية اللجنة أعلاه".

وأوضحت، أنه "عليهما المباشرة بأعمالهما ومهامهما واعتبارا من تاريخ صدور الأمر".

أدناه نص الوثيقة:











