الانتخابات الايرانية ودور النساء فيها

2024-03-01 12:30:11 - المصدر: قناة الثامنة

ترشحت أكثر من 1700 إمرأة في الدورة الـ12 للانتخابات التشريعية حيث يشكلن 12 بالمئة من اجمالي عدد المرشحين. منذ الصباح الباكر.. توجه الناخبون الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع، للمشاركة في التصويت لانتخاب الدورة الثانيةَ عشرةَ لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، والدورةِ السادسةِ لمجلس خبراء القيادة...، وطبقا للتقاليد، افتتح المرشد الأعلى علي خامنئي عمليات الاقتراع بالإداء بصوته. يحق لحوالي واحد وستين مليونَ إيراني من أصل خمسة وثمانين مليونا التصويتُ في هذه الانتخابات، نصفُهم تقريبا من النساء، في نحو ستين ألف مركز اقتراع، لاختيار أعضاء مجلس الشورى، ومجلس خبراء القيادة المسؤولِ عن تعيين المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية. يتنافس خمسة عشر