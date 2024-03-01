2024-03-01 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال متهم بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلته في بغداد . وذكر بيان للوزارة ورد ” ايرث نيوز”، ان “المفارز الامنية في بغداد القت القبض على متهم وضبط عجلته المعدة لتهريب المشتقات النفطية لتغييره مسار العجلة خلافاً للموافقات الرسمية”. واشار البيان إلى “توقيف المتهم مع حجز العجلة وباقي المضبوطات […]

ظهرت المقالة شرطة الطاقة تعتقل متهم بتهريب المشتقات النفطية وتضبط عجلته في بغداد أولاً على ايرث نيوز.