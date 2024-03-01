2024-03-01 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية فرضت طوقاً امنياً لتفتيش مناطق واسعة في منطقة السلمان بقضاء الطارمية شمال بغداد. وقال المصدر لـ ” ايرث نيوز” ، إن “القوات الأمنية تفرض طوقاً أمنياً وتشرع بعملية تفتيش واسعة في منطقة السلمان بقضاء الطارمية شمالي بغداد، بعد انفجار عبوة ناسفة على قوة من الفوج […]

ظهرت المقالة بعد انفجار عبوة ناسفة..طوق أمني وعملية تفتيش في الطارمية أولاً على ايرث نيوز.