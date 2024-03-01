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بعد انفجار عبوة ناسفة..طوق أمني وعملية تفتيش في الطارمية

بعد انفجار عبوة ناسفة..طوق أمني وعملية تفتيش في الطارمية
بعد انفجار عبوة ناسفة..طوق أمني وعملية تفتيش في الطارمية
2024-03-01 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية فرضت طوقاً امنياً لتفتيش مناطق واسعة في منطقة السلمان بقضاء الطارمية شمال بغداد.  وقال المصدر لـ ” ايرث نيوز” ، إن “القوات الأمنية تفرض طوقاً أمنياً وتشرع بعملية تفتيش واسعة في منطقة السلمان بقضاء الطارمية شمالي بغداد، بعد انفجار عبوة ناسفة على قوة من الفوج […]

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