الدفاع المدني تنقذ عاملين وتخمد حريقا اندلع بمخزن للأدوات الاحتياطية في بابل

2024-03-01 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت مديرية فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة ، اخماد حريقا اندلع بمخزن للأدوات الاحتياطية وانقاذ عاملين اجنبيين في محافظة بابل. وذكرت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “فرق الدفاع المدني، نجحت بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع ومخزن تجاري صناعي لبيع الأدوات الاحتياطية وتصليح السيارات في مدينة الحلة بمحافظة بابل فجر […]

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