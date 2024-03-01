2024-03-01 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الجمعة، أن فرنسا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا للقيام بعمليات عسكرية، والفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا. وقال سيجورنيه لإذاعة “فرانس إنتر”: “الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا. ولن نرسل قوات للقيام بعمليات قتالية، لأنه تم وضع إطار، وهو منع روسيا من الفوز دون الدخول في […]

ظهرت المقالة باريس: الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا ولن نرسل قواتنا إليها أولاً على ايرث نيوز.