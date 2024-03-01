2024-03-01 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة أربع مباريات لحساب المجموعة الأولى ضمن الجولة الـ(11) من دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" فريق البيشمركة متصدر الترتيب العام سيقابل أصحاب الأرض الناصرية، فيما يضيف فريق الكرمة على ملعبه نظيره عفك القادم من الديوانية ".وأضاف أن "محافظة البصرة ستشهد لقاء مصافي الجنوب مع فريق الحسين القادم من بغداد، وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع فريق الشرقاط بنظيره الاتصالات".ويتصدر فريق البيشمركة المجموعة الأولى برصيد (15) نقطة يليه الناصرية ثانياً بـ(15)نقطة بفارق الأهداف، وفريق الفهد ثالثاً برصيد (13) نقطة، ثم ميسان بالرصيد نفسه، ثم الكرمة خامساً بـ(12) نقطة، ومصافي الجنوب سادساً بـ(12) نقطة، والاتصالات بالمركز السابع بـــ(12) نقطة، وعفك ثامناً بـ(10) نقاط، والشرقاط تاسعاً بـ (10) نقاط، وسامراء عاشراً وله (9)نقاط، ويتذيل فريق الحسين المجموعة بـ(9) نقاط.