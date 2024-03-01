طوق أمني وعملية تفتيش في الطارمية بعد انفجار راح ضحيته شهيد وجرحى

2024-03-01 13:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

فرضت القوات الامنية طوقاً امنياً، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، لتفتيش مناطق واسعة في منطقة السلمان بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد بعد انفجار عبوة ناسفة على احدى دوريات الجيش



وقال مصدر امني لـ "بغداد اليوم"، ان "القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً وشرعت بعملية تفتيش واسعة في منطقة السلمان بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بعد انفجار عبوة ناسفة على قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٢٥ الفرقة السادسة ضمن قاطع عمليات بغداد".

واكد ، ان "الانفجار ادى الى استشهاد جندي وإصابة ٤ آخرين".

وفي وقت سابق من اليوم قال مصدر امني في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عبوتين ناسفتين انفجرتا على دوريات للجيش في بساتين الطارمية، منطقة السلمان".

وأضاف ان "الهجوم اسفر عن استشهاد جندي وإصابة ٧ بينهم ضابط برتبة مقدم".