إنقاذ عاملين بنغال وإخماد حريق بمخزن للأدوات الاحتياطية في بابل

2024-03-01 13:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت مديرية فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، اخماد حريقا اندلع بمخزن للأدوات الاحتياطية وانقاذ عاملين اجنبيين في محافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فرق الدفاع المدني، نجحت بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع ومخزن تجاري صناعي لبيع الأدوات الاحتياطية وتصليح السيارات في مدينة الحلة بمحافظة بابل فجر اليوم، بإشراف مدير دفاع مدني محافظة بابل العميد احمد علي حسين".

واضافت، أن "الفرق هرعت وباشرت بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وانقاذ العاملين بالتزامن مع تطوير النيران ومنع توسعها الى الشواغر الملاصقة القريبة من موقع الحادث وصولا الى اخماد النيران بشكل كامل دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

واشارت الى، أنه "تم تقديم طلب بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".