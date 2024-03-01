2024-03-01 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تشاؤمه من إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن، متهما “حماس” بالعرقلة بدلا من بذل الجهود للتسوية. وخلال مؤتمر صحافي في مقر القيادة العسكري في تل أبيب قال نتنياهو: “نواجه جدارا من مطالب حماس الوهمية وغير الواقعية”، معتبرا أن “حماس تعرف أن مطالبها وهمية […]

ظهرت المقالة جدارا من مطالب وهمية.. نتنياهو متشائم من إمكانية التوصل لاتفاق مع حماس أولاً على ايرث نيوز.