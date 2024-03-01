2024-03-01 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استهلت الأسهم الأوروبية الشهر على ارتفاع، الجمعة، مدعومة بصعود الأسهم العالمية بعد بيانات أميركية إيجابية عن التضخم، بينما يأمل المستثمرون في أن يتخذ التضخم بمنطقة اليورو اتجاها نزوليا مماثلا ويبحثون عن دلائل جديدة على تيسير السياسة النقدية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 8:11 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب أول […]

ظهرت المقالة أسهم أوروبا تستهل تعاملات مارس على ارتفاع بدعم “التكنولوجيا” أولاً على ايرث نيوز.