تحذير من ترك قرار ديالى بيد زعامات "من الخارج" ودعوة للقوى السنية

2024-03-01 13:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

حذر رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، من ترك قرار المحافظة ومصيرها في يد شخصيات وزعامات من خارجها.

وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفراغ الذي تعيشه محافظة ديالى نتيجة عجز القوى السياسية فيها من حسم الخلافات وتقديم مرشح تسوية لمنصب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة ينذر بخطر وتوتر لا يمكن القبول به خصوصا أن ابناء المحافظة سمعوا الكثير من الوعود في الحملات الانتخابية، لكنها ذهبت أدراج الرياح نتيجة بقاء القرار السياسي فيها أسيرا لزعامات من خارج المحافظة".

واضاف الدهلكي، أن "حسم منصب المحافظ يحتاج الى وقفة جادة وارادة حقيقية من القوى السياسية الممثلة داخل مجلس المحافظة"، لافتا الى أن "الانتخابات المحلية الاخيرة افرزت واقعًا أسطح من ضوء الشمس وهو أن المكون السني يمثل الاغلبية في المحافظة، بالتالي فان الاستحقاق الوطني والانتخابي لمنصب المحافظ ينبغي أن يكون من خلال ممثلي المكون داخل مجلس المحافظة".

وتابع أن "عجز ممثلي المكون الاخر في الخروج بموقف موحد وترك القرار ومصير المحافظة في قبضة زعامات من خارجها يجعلنا امام موقف تاريخي للانتصار لمحافظتنا و اهلنا وعشائرنا من خلال دعوة ممثلي المكون السني داخل مجلس المحافظة لتوحيد موقفهم وطرح مرشح واحد لمنصب المحافظ والذهاب به الى جلسة مجلس المحافظة للتصويت عليه بغية انهاء هذا الجدل والانتقال الى مرحلة تطبيق البرنامج الخدمي وتلبية مطالب الجماهير".

وفي (28 شباط 2024)، اكد مصدر مطلع، أن قائمة المرشحين لمنصب محافظ ديالى تقلصت الى ثلاثة أسماء فقط .

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "قائمة المرشحين لمنصب محافظ ديالى تقلصت للنصف ولم يبقى سوى 3 أسماء مطروحة حتى الان بينهم اكاديمي"، لافتا الى ان "الأسماء ستطرح في اجتماع ثنائي يجمع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس منظمة بدر هادي العامري خلال اليومين المقبلين للمضي في خلق توافق على احدهم للمضي في تشكيل الحكومة المحلية".

وأشار الى انه "هناك جهود من اجل ولادة حكومة ديالى قبل حلول شهر رمضان القادم، خاصة وان تقلص قائمة المرشحين سيعزز من اقتراب تحديد مرشح التسوية للمضي في عقد الجلسة الأولى وحسم التصويت على كل المناصب".