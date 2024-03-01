ليفربول ينتظر هدية الشياطين.. وآرسنال في نزهة لمواصلة التوهج

2024-03-01 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تشهد منافسات الجولة 27 من البريميرليج مواجهات قوية، أبرزها الديربي بين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد، الأحد المقبل على ملعب الاتحاد.

وتنطلق منافسات الجولة غدا السبت، حيث يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نوتنجهام فورست، ساعيا لتحقيق فوز يعزز به تواجده على قمة الترتيب، منتظرا هدية من ديربي مانشستر.

ويعتلي ليفربول القمة برصيد 60 نقطة، ويلاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثاني (59 نقطة)، ثم آرسنال في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

وسيلعب الجانرز خارج أرضهم أمام شيفيلد يونايتد، مساء الاثنين المقبل.

ويدخل ليفربول لقاء نوتنجهام منتشيا بتتويجه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على حساب تشيلسي (1-0)، ثم التأهل لدور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي عبر بوابة ساوثهامبتون، بنتيجة (3/0)، بقوام أغلبه من اللاعبين الشباب.

ويأمل ليفربول في استعادة عدد من نجومه، الذين غابوا في الفترة الأخيرة بسبب إصابات مختلفة، مثل الثنائي الهجومي محمد صلاح وداروين نونيز، ولاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي.

لكن المدرب يورجن كلوب كسب، في هذه الفترة الصعبة، عددا من الوجوه الشابة التي برزت بشكل كبير، مثل جاريل كوانساه وكونور برادلي وجيمس ماكونيل وبوبي كلارك ولويس كوماس وجايدن دانس.

ولن تكون مهمة الريدز سهلة، في ظل تحسن أداء نوتنجهام فورست تحت قيادة مديره الفني الجديد، البرتغالي نونو سانتو، حيث ودع الفريق كأس الاتحاد الإنجليزي بصعوبة، خاسرا أمام مانشستر يونايتد بهدف (1-0) في الدقائق الأخيرة.

ديربي مانشستر

وفي مباراة أخرى، يلعب مانشستر سيتي ضد ضيفه وجاره مانشستر يونايتد، بينما يسعى بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق السماوي، إلى تأكيد تفوقه على نظيره إيريك تين هاج، مدرب الشياطين الحمر، للمباراة الثالثة على التوالي.

وتفوق جوارديولا (1/2) على تين هاج، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الماضي، قبل أن يفوز المدرب الإسباني مجددا (3-0)، في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري.

ويريد السيتي أيضا تفادي أي تعثر، قبل أن يحل ضيفا على ليفربول في ملعب "أنفيلد"، الأسبوع المقبل، بعد خوضه اختبارا مختلفا أمام كوبنهاجن الدنماركي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه، يريد تين هاج تجاوز كبوة الخسارة أمام فولهام (2-1) في الجولة الماضية، والتي تراجعت بالفريق للمركز السادس برصيد 44 نقطة، وكسرت سلسلة من 4 انتصارات متتالية.

وقبل الديربي، تجاوز يونايتد اختبارا صعبا بالفوز على نوتنجهام فورست، في الدقائق الأخيرة، ليتأهل الشياطين الحمر لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأربعاء الماضي.

وتُختتم منافسات الجولة بلقاء بين آرسنال، ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة، ومضيفه شيفيلد يونايتد، متذيل الدوري برصيد 20 نقطة.

ويأمل ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، الذي يملك ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة هذا الموسم (62 هدفا) خلف ليفربول بفارق هدف واحد، أن يستغل الفوارق الفنية الكبيرة، من أجل تحقيق فوز سابع على التوالي، قد يمنحه صدارة الترتيب في لعبة الكراسي الموسيقية مع ليفربول ومانشستر سيتي.