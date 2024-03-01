الأحد المقبل.. موعد حاسم لتحديد هوية المرشح لمنصب محافظ ديالى

2024-03-01 14:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، عن تحديد الاحد المقبل موعدا حاسماً لتحديد هوية المرشح لمنصب محافظ ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قائمة المرشحين لمنصب محافظ ديالى لاتزال ثابتة عند ثلاثة اسماء حتى الان منذ يومين ولم تحصل اي متغيرات في ظل تأجيل اجتماع مهم بين رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لحسم بوصلة اختيار مرشح توافقي للمضي في تشكيل الحكومة المحلية".

واشار الى أن" الاحد المقبل هناك موعد مهم بين بدر والقانون - في اشارة الى العامري والمالكي- من اجل حسم ملف ديالى بعد تأخير دام اسابيع"، مبينا أن "صيغة المرشح التوافقي هي الاقرب رغم ان المنصب من استحقاق دولة القانون وفق مبدأ النقاط الانتخابية داخل الاطار التنسيقي".

واوضح انه" في حالة عدم النجاح بتحديد هوية المرشح لمنصب المحافظ سيتم اللجوء الى طرح اكثر من اسم في قائمة ترسل الى مجلس ديالى وهذا خيار مستبعد حاليا لكنه موجود"، لافتا الى أن" كل قوى الاطار تضغط باتجاه حسم ملف ديالى بسبب حساسيته".

وفي (28 شباط 2024)، اكد مصدر مطلع، ان قائمة المرشحين لمنصب محافظ ديالى تقلصت الى ثلاثة أسماء فقط .

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "قائمة المرشحين لمنصب محافظ ديالى تقلصت للنصف ولم يبقى سوى 3 أسماء مطروحة حتى الان بينهم اكاديمي"، لافتا الى ان "الأسماء ستطرح في اجتماع ثنائي يجمع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس منظمة بدر هادي العامري خلال اليومين المقبلين للمضي في خلق توافق على احدهم للمضي في تشكيل الحكومة المحلية".

وأشار الى انه "هناك جهود من اجل ولادة حكومة ديالى قبل حلول شهر رمضان القادم، خاصة وان تقلص قائمة المرشحين سيعزز من اقتراب تحديد مرشح التسوية للمضي في عقد الجلسة الأولى وحسم التصويت على كل المناصب".