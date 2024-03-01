2024-03-01 14:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، موعد التقديم لدراسة الدبلوم العالي بمكافحة الفساد للعام الدراسي 2024 - 2025.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد فاتحت الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات بشأن فتحها باب التقديم لدراسة الدبلوم العالي في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد للعام الدراسيّ المُقبل"، مُوضحةً "طبيعة الدراسة وملامحها وشروط التقديم والقبول فيها".

وأضافت، أن "التقديم سيكون عبر الموقع الإلكترونيّ لمركز البيانات الوطنيّ – بوابة أور – رابط خدمة تعليم وتعلُّم، وللمُدَّة من (3-31) من شهر آذار الجاري"، مبينةً أن "من ضمن الشروط أن يكون المُتقدِّم من مُوظَّفي القطاع العام، ولا تقلّ خدمته بعد آخر شهادة حصل عليها عن سنتين، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في أحد الاختصاصات (القانون، أو الإدارة والاقتصاد، والعلوم الماليَّة المصرفيَّة، والمُحاسبة، أو الإعلام)، وأن لا يزيد عمره على 50 عاماً، ومعدله لا يقلُّ عن (65%)، فضلاً عن غيرها من الشروط".

واشارت الى، أن "الأكاديميَّة بيَّنت في إعمامها التوقيتات الخاصَّة بالتقديم الإلكترونيّ، والامتحان التنافسيّ، ومواعيد المقابلة ونتائج القبول، مروراً بإصدار الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بالقبول، وانتهاءً بموعد المباشرة في الدراسة".

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