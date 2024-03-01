تباطؤ معدل التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى منذ نوفمبر

2024-03-01 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو لأقل مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني خلال الشهر الماضي، وإن كان بأكثر من توقعات المحللين. ووفقاً لبيانات يوروستات الصادرة الجمعة الأول من مارس آذار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.6% على أساس سنوي في فبراير شباط، مقابل 2.8% في يناير كانون الثاني، ومقارنة بتوقعات المحللين عند 2.5%. […]

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