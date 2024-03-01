2024-03-01 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تجاوز عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وفقا لتحليلات عالمية . وأظهر بحث جديد نشرته مجلة “لانسيت” الطبية أن 879 مليون بالغ و159 مليون طفل يعانون من السمنة المفرطة خلال عام 2022، وهو آخر عام شمله التحليل. وأجريت هذه الدراسة من قبل مؤسسة التعاون بشأن عوامل […]

ظهرت المقالة حول العالم .. الكشف عن”رقما مهولا” باعداد المصابون في السمنة المفرطة أولاً على ايرث نيوز.