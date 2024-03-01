2024-03-01 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اجتمعت الفصائل الفلسطينية في موسكو، يوم أمس الخميس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع. وقال بيان صادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو، نشرته حركة حماس، اليوم الجمعة، على “تلغرام”: “تعبر الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو، عن شكرها وتقديرها للقيادة الروسية على استضافتها لاجتماعاتها، […]

ظهرت المقالة بيان صادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو أولاً على ايرث نيوز.