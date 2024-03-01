2024-03-01 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استنتج فريق دولي من علماء المناخ أنه يوجد احتمال بنسبة 90 بالمئة أن يسجل صيف عام 2024 رقما قياسيا جديدا في متوسط درجات الحرارة. وتشير مجلة Scientific Reports إلى أنه وفقا للعلماء يرتبط ارتفاع درجات الحرارة بزيادة حدة ظاهرة النينيو المناخية، التي تتحكم في الطقس والتيارات الهوائية فوق المحيط الهادئ. ويقول العلماء: “أظهرت […]

ظهرت المقالة توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية عام 2024 مع اشتداد ظاهرة النينيو أولاً على ايرث نيوز.