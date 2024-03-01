2024-03-01 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديفصّلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، فقرات قرار لمجلس الوزراء داعمة للشباب من بينها تخص (المجلس الأعلى للشباب) و(الحاضنات الزراعية)، فيما أشارت إلى أن معرض بغداد الدولي سيحتضن مؤتمراً زراعياً للشباب الأسبوع المقبل، بمشاركة دولية.وقال مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشرق عبد الخالق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار مجلس الوزراء المنظم 23/1465 لسنة 2023، يتضمن 44 فقرة، واحدة منها إنشاء (المجلس الأعلى للشباب)، إضافة إلى فقرات كثيرة مهمة فيه من بينها (الحاضنات الزراعية)".وأضاف عبد الخالق أن "هذه الحاضنات ترعاها وزارة الزراعة، وكل شاب يستطيع أن يقدم على أرض زراعية لاستثمارها"، لافتاً إلى أن "سقف الإقراض للمشاريع الريادية وبعد أن كان يتراوح من 5-10 ملايين دينار، صعد بما يتراوح 5-100 مليون دينار، وهذه واحدة من الفقرات التي لم يألفها أي مجلس سابق لكونها أموال تمنح للشباب".وأكد أن "الفقرات الـ44 جميعها مهمة بما تحتويه من تفاصيل، وعلى سبيل المثال تأهيل المراكز المهمة للشباب وصيانتها وتأثيثها وإعادة افتتاحها، وهي فقرة مهمة جداً"، مبيناً أنه "تم اتخاذ قرار مهم بشأن كيفية تأهيل وتأثيث مراكز الشباب والمنتديات، وقرار آخر بتسليم المتجاوز عليها إلى الجهات القطاعية المسؤولة".وتابع عبد الخالق: "غايتنا أن يكون الشاب ضمن أولويات المجلس الأعلى للشباب، وضمن أولويات البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء لكونه رئيس المجلس الأعلى للشباب".ونوه بأنه "من بين الفقرات المهمة كذلك ما يتعلق بقضية المؤسسات الأكاديمية والعسكرية في كيفية توسعة خطط القبول، وفقرة مشاركة الشاب الزراعي"، مشيراً إلى أن "هناك مؤتمراً سيقام خلال الأيام 6-7-8 من شهر آذار الحالي، خاص بالمجلس الأعلى للشباب، وهو مؤتمر زراعي للشاب سيكون على أرض معرض بغداد الدولي، وتكون فيه مشاركة دولية لكونه ضمن الأسبوع الزراعي لوزارة الزراعة".ولفت إلى أن "هذه الأيام الثلاثة للشباب والتي يرعاها المجلس الأعلى للشباب، الغاية منها تحسين وتطوير وتنمية قدرات الشاب المناخية والغذائية وغيرها كسوق عمل"، موضحاً أن "الشباب الزراعيين يستطيعون التقديم على أرض تابعة لوزارة الزراعة لاستثمارها زراعياً، في حين يقوم المجلس الأعلى للشباب على تقديم تسهيلاته وقروضه وغيرها".