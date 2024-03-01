غزلان البادية يواجه الكرخ بطموح تحقيق نقاط المباراة

2024-03-01 14:42:03 - المصدر: واع

واع - النجف الأشرف - حيدر فرمانأكمل فريق النجف تحضيراته لمواجهة اليوم التي ستجمعه بفريق الكرخ لحساب الجولة الـ(17) من دوري النجوم الكروي للموسم الحالي (2023-2024).وقال مساعد مدرب نادي النجف عدي عمران في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"فريقنا أكمل استعداداته اللوجستية لهذه المباراة المهمة التي ستقام على ملعب الساحر أحمد راضي وهدفنا حصد نقاط المباراة الثلاث".وأضاف أن "المباراة مهمة لكلا الفريقين وفريقنا عازم على تحقيق الفوز فيها، مبيناً أن الفريق سيلعب المباراة وهو متكامل الصفوف حيث لا يوجد لدينا أي نقص والفريق بأتم الجهوزية".وأوضح أن" الفريق بدأ بالاستقرار من الناحية الفنية من خلال انسجام اللاعبين الجدد بالفريق، ولدينا لاعبين على مستوىٍ عالٍ ،علماً أن الاستقطابات الأخيرة كان لها دور مهم في تحسين أداء الفريق من خلال الأسلوب الجديد الذي اتخذه المدرب عبد الغني شهد الذي شخص نقاط القوة والضعف عند فريق الكرخ".