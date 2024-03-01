فرسان المملكة يواجه نادي النفط على ملعب ميسان الأولمبي

2024-03-01 14:42:03 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانييستضيف ملعب ميسان الأولمبي اليوم الجمعة لقاء أصحاب الأرض فريق نفط ميسان مع الضيف القادم من بغداد فريق النفط لحساب الجولة الـ(17) من دوري النجوم الكروي للموسم الحالي (2023-2024).وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"‏نادي نفط ميسان أكمل استعداداته لهذه المباراة ويسعى الى تعويض النقاط التي فقدها في مباراياته السابقة بهدف تصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات كما كانت نتائجه في بداية انطلاق دوري النجوم ".وأضاف أن " إدارة النادي لديها ثقة تامة بالكادر الفني الجديد متمثلاً بعباس عبيد مدرباً ويساعده كل من حبيب جعفر وضياء سالم وابراهيم سالم مدرباً لحراس المرمى إضافة الى التونسي أحمد قراجة مدرباً للياقة البدنية، خاصة بعد الفوز الأخير المتحقق على فريق الحدود في الجولة السابقة".يذكر أن فريق النفط يحتل المركز التاسع في سلم ترتيب فرق دوري النجوم برصيد (23) نقطة، فيما يحل فريق نفط ميسان بالمركز العاشر وفي جعبته (22) نقطة.