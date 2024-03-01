"عضو في حزب معارض لتركيا".. تحديد هوية قتيل السليمانية

2024-03-01 14:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن حزب المساواة والديمقراطية الشعبية، يوم الجمعة، مقتل عضو في حزبه في السليمانية يوم أمس، فيما أشار إلى استمرار "الإرهاب التركي" حسب وصفه.

وذكر الحزب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عبد القادر صبري توبري قُتل برصاص مرتزقة أتراك في السليمانية أمس وهو عضو في الحزب"، مردفاً: "لن ننحني أمام هذه الهجمات وسنواصل نضالنا، ويجب على مسؤولي حكومة إقليم كوردستان ألّا يسمحوا بأن تصبح شوارع المنطقة ساحة للقتل والإرهاب".

وأشار إلى أن "تركيا لا تستهدف السليمانية فحسب، بل تستهدف أيضًا أعضاء الحزب في أربيل ودهوك وغرب إقليم كوردستان، وجميع المناطق الأخرى".

وبحسب البيان، فإن عبد القادر صبري، مواطن من شمال إقليم كوردستان وأب لثلاثة أطفال، يعيش في السليمانية منذ 12 عاماً، وهو عضو في حزب المساواة والديمقراطية الشعبية.

وكان شاهد عيان، أفاد أمس الخميس، باغتيال مواطن، من قبل شخص يستقل عجلة في منطقة (مجيد بيك) مقابل مطعم سمك دەباشان، دون معرفة أسباب الحادث، أو تفاصيل أخرى عن المجني عليه.