مقتل شخص بقصف جوي يستهدف بناية في قضاء "كلار" بإقليم كوردستان

2024-03-01 14:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "گرميان" المستقلة بإقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بأن طيارناً مسيراً مجهولاً شن ضربة استهدف بها بناية في قضاء كلار.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الشرطة العقيد الحقوقي علي جمال قدوري في تصريح لوكالة شفق نيوز إنه بعد ظهر اليوم سمعنا دوي انفجار، وبعد الوصول إلى مكان الحادث اتضح قيام طائرة مسيرة باستهداف بناية ذي طابقين في حي "شهيدان" بقضاء كلار.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخص واحد على الأقل لا تُعرف هويته لغاية الآن، مؤكدا ان التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

في غضون ذلك تفيد المعلومات الواردة ومراسلو وكالتنا، بأن البناية المستهدفة تعود إلى حركة حرية المجتمع الكوردستاني المقربة من حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة.

وكان جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان قد أعلن، يوم أمس الخميس، عن مقتل واصابة ثلاثة عناصر من وحدات حماية سنجار بينهم مسؤول بقصف جوي تركي استهدفهم قرب قضاء سنجار.

وقال الجهاز في بيان أمس، إن طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لمقاتلي وحدات حماية سنجار في منطقة الوردية جنوب قضاء سنجار، ما أدى إلى مقتل مسؤول في الواحدات و مرافق له وإصابة مقاتل آخر.

وفي وقت سابق من صباح اليوم نفذت المقاتلات الحربية التركية عددا من الضربات الجوية استهدفت بها مواقع تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في منطقة قضاء العمادية شمال دهوك.

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية بكثافة وبشكل شبه مستمر مناطق في إقليم كوردستان، في هجمات تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.