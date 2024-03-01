البيشمركة تصدر تعليمات لمرتادي سفوح الجبال في أعياد نوروز

2024-03-01 14:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تعليمات للمواطنين ممن يرتادون سفوح الجبال وغيرها من المناطق مع حلول فصل الربيع وأعياد نوروز.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مع اقتراب فصل الربيع يُتوقع سفر الكثير من المواطنين إلى سفوح جبل (قره جوغ)، وغيرها من المناطق القريبة من محاور البيشمركة، وحفاظاً على سلامتهم يرجى مراعاة بعض الاحترازات".

وبينت أنه "يمنع إطلاق النار بأي شكل من الأشكال وخاصة في المناطق من محاور البيشمركة"، مضيفة "ولقضاء وقت ممتع، يجب على السياح عدم الاقتراب من محاور البيشمركة والقوات المسلحة".

وأكدت على "حماية البيئة وعدم قطع الأشجار والصيد بأي شكل من الأشكال"، مشيرة إلى أنه "يجب أن يشعر المواطن بالمسؤولية تجاه حماية البيئة وعدم إهمال هذا الواجب الوطني، والحفاظ على نظافة أماكن السفر وعدم ترك مخلفات الطعام".

وشددت الوزارة على أن "حماية نظافة الموارد المائية والأنهار واجب وطني على الجميع، لذا يجب علينا حمايتها".