مشاجرة تنتهي باعتقال 6 أشخاص في كرخ بغداد

2024-03-01 14:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، فض مشاجرة والقاء القبض على 6 من أطرافها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "اثناء الممارسات الامنية والتجوال لدوريات افواج طوارئ الكرخ لتعزيز الامن والاستقرار والتصدي لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين، وبعد الاستخبار بوجود مشاجرة ضمن قاطع مسؤولية الفوج على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ دوريات الفوج بالتوجه نحو محل الحادث وفض المشاجرة والقبض على اطرافها باقصى سرعة".

واضافت، أنه "بالفعل تمكنت دوريات الفوج من الوصول لمحل المشاجرة بسرعة استجابة، وفض المشاجرة والقبض على اطرافها الستة".

واشارت الى، أنه "تم احالتهم لمركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".