الاستخبارات تحكم قبضتها على متهمين أحرقا دار مواطنة وهددا شقيقتها ببغداد

2024-03-01 14:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ،اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، القبض على متهمين اثنين بحـرق دار مواطنة وتهديد شقيقتها بجانب الرصافة في العاصمة بغداد.

وذكر اعلام الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز وكالة مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت بجهود استثنائية ومتابعة ميدانية من إلقاء القبض على المتهمين الذين قاما بحـرق دار مواطنة وتهديد دار شقيقتها برمي قناني المولـوتوف".

واضافت، انه "تم ضبط معهم عجلة نوع لاندكروزر سوداء اللون التي كانوا يستقلّونها اثناء تنفيذهم لعملياتهم الارهـابية في بغداد جانب الرصافة".

واكد، البيان انه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة قيامهم بحـرق الدار ورمي قناني المولـوتوف، فيما أُحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".