مقتل فلسطنيين خلال استلامهم المساعدات في غزة يثير غضب دول العالم

2024-03-01 15:48:10 - المصدر: قناة الثامنة

عبّرت دول عدة والأمم المتحدة عن صدمتها وقلقها بعد مقتل العديد من الفلسطنيين خلال عملية توزيع مساعدات في مدينة غزة. وأقرّ الجيش الإسرائيلي في بيان بأن جنودا شعروا بالتهديد وأطلقوا النار بصورة محدودة، مما تسبب بتدافع قتل واصيب خلاله العشرات، وبعضهم دهسته شاحنات المساعدات، بحسب البيان، بينما ذكر شهود عيان ووزارة الصحة في قطاع غزة أن الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يتمركزون قرب دوار النابلسي في غرب القطاع، فتحوا النار على الحشد الذي اندفع نحو الشاحنات لدى وصولها الى الدوار. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته بعد التقارير الواردة عن مقتل الفلسطينيين خلال هرعهم للحصول على مساعدات، منددا