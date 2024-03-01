2024-03-01 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يسعى أغنى رجل في آسيا، الملياردير الهندي موكيش أمباني، لإبهار العالم بحفلات زفاف خيالية لأبنائه. بعد زفاف ابنته الكبرى إيشا الأسطوري عام 2018، قرر أمباني الاحتفال بزواج ابنه الأصغر أنانت من راديكا ميرشانت بشكل يفوق الخيال بتكلفة معلنة بلغت حوالي 100 مليون دولار. مشاركة 50 ألف شخص بدأت مراسم الاحتفالات في مارس/ آذار […]

ظهرت المقالة مشاهير العالم وأغنياؤه يتوافدون.. زفاف أسطوري لنجل أغنى رجل بالهند أولاً على ايرث نيوز.