2024-03-01 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل رضا زراعي أحد قيادات الحرس الثوري بغارة إسرائيلية فجر اليوم في بانياس السورية أثناء تفقده للقوات العسكرية. وتناقلت وسائل إعلام إيرانية نبأ مقتل زراعي على الرغم من أنه لم يتم الإعلان رسميا عن أي استهداف إسرائيلي لمدينة بانياس على الساحل السوري صباح اليوم. وفي وقت سابق، استهدفت مسيرة […]

ظهرت المقالة مقتل أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني في سوريا بغارة إسرائيلية أولاً على ايرث نيوز.