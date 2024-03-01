2024-03-01 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، الى الى تنفيذ ضربات استباقية للقضاء على المجاميع الإرهابية. وذكر بيان للحكيم تلقته ايرث نيوز، انه “نأسف للخرق الأمني في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد والذي خلف عددا من الشهداء والجرحى في صفوف قواتنا الأمنية الباسلة بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون.واضاف ان “تكرار مثل هذه […]

ظهرت المقالة بعد حادثة الطارمية.. الحكيم يدعو الى تنفيذ ضربات استباقية للقضاء على المجاميع الإرهابية أولاً على ايرث نيوز.