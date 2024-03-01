2024-03-01 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30,228 شهيدا و71,377 جريحا منذ بدأ العدوان على قطاع غزة. وذكرت الوزارة في بيان، أن “الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 193 شهيداً و920 إصابة”، مشيرة إلى أن “عدد من الضحايا لا يزال […]

ظهرت المقالة صحة غزة: 193 شهيداً جراء 16 مجزرة إسرائيلية خلال 24 ساعة أولاً على ايرث نيوز.